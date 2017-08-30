ألكـــاراز: لاخــيار أمــامــنا ســـوى الفـــوز علــى زامــبيــا ذهــابا وإيــابـا

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، الإسباني لوكاس ألكراز، هذا الاربعاء، أن التشكيلة الوطنية قادرة على تحقيق الفوز امام زامبيا، يوم السبت المقبل، بالملعب الوطني بالعاصمة لوزاكا (00ر14 بتوقيت الجزائر) لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 بروسيا.

وصرح ألكراز خلال ندوة صحفية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى "اظن أننا نمتلك كل الإمكانيات للفوز في لوزاكا وبقسنطينة ايضا، لكن علينا اثبات ذلك على ارضية الميدان. اللاعبون واعون بالمهمة التي تنتظرهم. نحن بصدد العمل بنية الحفاظ على حظوظنا للذهاب الى المونديال من خلال الفوز في هذين اللقاءين".

وشرع المنتخب الوطني في تربص تحضيري بمشاركة 25 لاعبا من بينهم عنصرين على سبيل دعوة.

ويتوجه الوفد الجزائري الى لوزاكا على متن طائرة خاصة (00ر11) يوم غد الخميس، اي قبل يومين عن المباراة، فيما تجرى مواجهة الاياب يوم الثلاثاء 5 سبتمبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (45ر20) ضمن الجولة الرابعة.

وتحتل الجزائر الصف الثالث برصيد نقطة واحدة رفقة زامبيا فيما تتصدر نيجيريا المجموعة بست نقاط. اما الكاميرون فتحتل الصف الثاني بنقطتين.

واضاف : "انه منعرج حاسم خاصة وأننا نبتعد عن المتصدر بخمس نقاط. ولا خيار أمامنا سوى الفوز".

وأفاد ايضا : "صحيح ان اللاعبين غير جاهزين بنسبة مائة بالمائة، بما ان اللقاء يجرى في بداية الموسم، لكنهم قادرون على تسيير الاوضاع. وخلال التربص المقبل سأضع بعين الاعتبار عامل الاستعداد لكل عنصر".

وقال ايضا "خوض مقابلتين هامتين في ظرف ثلاثة ايام امر صعب للغاية. لكن لا خيار أمامنا سوى التأقلم مع هذا الوضع. سأسمح للاعبين بالاسترجاع وسأوظف اكبر عدد من العناصر لتفادي إرهاقهم".



الكـاراز يــدافع عــن خيــاراته

و برر مدرب نادي غرناطة الإسباني السابق خياراته بشأن تعداد الخضر قائلا " لم استدع لاعب مثل فرحات، الذي على الرغم من انه يقدم بداية رائعة مع ناديه لوهافر الفرنسي، الا ان في منصبه يتواجد لاعبون ينشطون في اقوى البطولات الأوروبية وشاركوا في منافسات ذات مستوى عالي، على غرار براهيمي ومحرز وأدم وناس. لكن فرحات ومواطنه بولاية (نادي خيرونا) سيتم استدعاؤهما مستقبلا".

وقام الكاراز باستدعاء لاعب جديد لصفوف الخضر ويتعلق الامر بوسط ميدان نادي سوشو الفرنسي سفيان دهام. وتمكن ابن مدينة سعيدة (21 سنة) من تحقيق بداية موفقة مع ناديه، بدخوله اربع مرات اساسي في اربع جولات متمكنا من احراز هدف.

وتطرق المدرب الوطني الى هذا اللاعب قائلا: "تابعته لبعض الوقت، انه قادر على منحنا الاضافة والحلول المنتظرة. وسيعوض غياب مهدي عبيد المصاب".

وتأتي مواجهتي زامبيا عقب اخفاق الناخب الكراز مع منتخب المحليين في التأهل الى البطولة الافريقية المقررة بكينيا 2018.

وقال في هذا الصدد "يبقى مونديال 2018 حلم اي لاعب، والفريق مصمم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. ولا اظن تماما ان سيناريو مغاير سيحدث".

واختتم قائلا "علينا ان نلعب ككتلة دفاعية واحدة وتسخير الفرديات لفائدة الفريق، وهو ما سنركز عليه خلال هذين اللقاءين، وسنضع حدا لسلسة النتائج الهزيلة خارج الديار".

المصدر : الإذاعــة الجــزائرية/وأج