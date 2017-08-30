عــرقاب : 4 ملايير دولار تكلـفة إنتــاج الكهرباء سنـويا ونستبعد اللجوء إلى الاستدانة

كشف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز محمد عرقاب أن إنتاج 2000 ميغا واط كل سنة من الكهرباء وإنشاء محطات كهرباء وخطوط توتر عالي و كذا محولات كهرباء و نقل الغاز يكلف ميزانية الدولة بين 3.5 إلى 4 مليار دولار لسد الطلب والذي تجاوز 11 بالمائة لهذه السنة ".

وتسلم الرئيس المدير العام الجديد للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز (سونلغاز) محمد عرقاب اليوم الأربعاء مهامه الجديدة.

و قد أشرف وزير الطاقة مصطفى قيطوني على تنصيب عرقاب الذي كان مسؤولا عن شركة هندسة الكهرباء و الغاز (فرع سونلغاز)، و ذلك خلفا للسيد الطاهر جوانبي الذي كان يتولى منصب الرئيس المدير العام بالنيابة لسونلغاز منذ 28 ماي 2017.

ووصف محمد عرقاب المرحلة القادمة "بالمرحلة الصعبة و هناك تحديات حسب المعطيات المتوفرة" مشددا على ضرورة تجاوز هذه التحديات خاصة وأن شركة سونلغاز لديها فريق يملك إمكانيات كبيرة و قادر على مواجهة الصعوبات ".

وقال الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونالغاز، أن المجمع لن يلجأ إلى الاستدانة الخارجية لتغطية التمويلات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المبرمجة في مخطط الشركة، مؤكدا إنّ الاستدانة الخارجية لتمويل البرامج المقررة “مستبعدة تماما”.

وقال إن المجمع يملك العديد من الخيارات التي تسمح له بتفادي الاستنجاد بالإستدانة الخارجية، على الرغم من أنه اعترف بأنّ المرحلة المقبلة صعبة"

المصدر:الإذاعة الجزائرية