كعوان يؤكد على الدور الدور الاستراتيجي للمؤسسة العمومية للبث التلفزي و الاذاعي الجزائري

اكد وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان الدور التكنولوجي للمؤسسة العمومية للبث التلفزي و الاذاعي الجزائري يكتسي اهمية "استراتيجية" لتطوير و تحديث قطاع الاتصال.

و اوضح الوزير خلال زيارة الى مقر المؤسسة العمومية للبث التلفزي و الاذاعي الجزائري عقد خلالها اجتماع عمل ضم مديرها العام شوقي سحنيني و اطارات الوزارة ان قيامه بأول زيارة عمل له الى هذه المؤسسة نابع من كون هذه الاخيرة "تعتبر عاملا تكنولوجيا تتمثل مهمتها الطبيعية في تمكين قطاع الاتصال باسره من التكيف مع التكنولوجيات الجديدة".

و تمحورت المحادثات خلال هذا اللقاء حول الاعمال الجارية على مستوى المؤسسة العمومية للبث التلفزي و الاذاعي الجزائري و التي تتمحور حول عملية التأهيل الاداري و تسيير الموارد البشرية و التحكم الماليي و هي عناصر من بين اخرى التي تراهن عليها كثيرا ادارة المؤسسة من اجل الحصول على الوسائل التي تمكن من اداء مهامها و الاستجابة لتطلعات الفاعلين الاعلاميين العموميين و الخواص.

و بعد ان جال بمختلف اقسام المؤسسة العمومية للبث التلفزي و الاذاعي الجزائري شجع وزير الاتصال اطارات و مجموع مستخدمي المؤسسة معربا عن استعداده لمرافقة هذه الاخيرة بشتى الوسائل الضرورية حتى تتمكن من رفع "رهان الامتياز".

و في معرض تحديده "للظرف الخاص" الذي تندرج ضمنه كل هذه الافاق اوضح السيد كعوان ان المؤسسة العمومية للبث التلفزي و الاذاعي الجزائري "تضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية للقطاع و انه يجب عليها المزاوجة بين التحكم في الموارد و النجاعة التكنولوجية".