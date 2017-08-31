اعتداء إرهابي ضد مقر أمن ولاية تيارت يخلف3 وفيات من بينهم إرهابي

لقي أحد عناصر الشرطة المكلفين بحراسة مقر أمن ولاية تيارت الذي أصيب بجروح جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المقر صباح اليوم الخميس حتفه متأثرا بجروحه ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاثة حسبما علم لدى المديرية العامة للأمن الوطني.

و كانت المديرية قد أشارت في حصيلة أولية إلى وفاة شرطي و إرهابي.

و قد حاول إرهابي كان يحمل حزاما ناسفا الدخول إلى مقر أمن الولاية مستعملا سلاحا ناريا إلا أن رد رجال الأمن كان سريعا حيث ألقى أحدهم نفسه ببسالة على الإرهابي لمنعه من التقدم أكثر ليلقى حتفه مع الإرهابي الذي فجر نفسه.

و مكن التدخل الشجاع لعناصر الشرطة المكلفين بالحراسة من تجنب حمام من الدم لا سيما و أن مقر أمن ولاية تيارت يقع في منطقة مكتظة بالسكان.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج