الشعــب الجــزائـري يحــتفـل بعيــد الأضحــى المبــارك هــذا الجــمعــة

يحتفل الشعب الجزائري على غرار باقي الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك هذا الجمعة الموافق لـ 10 من ذي الحجة بعد الانتهاء من وقفة عرفات و التي هي من أهم مناسك الحج.

وقد اقتنى المواطنون أضحيتاهم من مراكز مخصصة للبيع ، كما شهدت أسواق الماشية عبر مختلف ولايات الوطن ارتفاعا في الأسعار.

وبالمناسبة دعت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات المواطنين إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض الاحتياطات عند القيام بنحر الأضحية والتنبه إلى وجود الكيس المائي .

و في هذا الإطار دعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري المواطنين لاعتماد وحدات الذبح المقدرة بـ 400 وحدة على المستوى الوطني لضمان ذبح صحي تحت إشراف البياطرة.

إلى ذلك فقد سطر برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك من التزود بالماء و توفير النقل و تعزيزه مع تسهيل للخدمات حيث وفرت 300 حافلة إضافية بالمحطة البرية بالخروبة لنقل المسافرين خلال أيام عيد الأضحى،كما أكدت نفطال ضمان التمويل بالوقود عبر جميع محطات توزيع الوقود و نقاط البيع التابعة لها في كامل التراب الوطني.

إضافة إلى كل هذا وتوفيرا لأمن وحماية و سلامة المواطن فقد اتخذت الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لضمان تغطية أمنية محكمة.