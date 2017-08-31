الفاف تسمح لمحرز بالسفر الي اوروبا لترسيم تعاقده مع ناديه الجديد

سمحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) للدولي الجزائري رياض محرز بمغادرة تربص المنتخب الوطني بسيدي موسى تحسبا لمباراة زامبيا ضمن تصفيات مونديال 2018, والسفر من اجل ترسيم تعاقده مع ناديه الاوروبي الجديد, حسبما كشفت عنه الهيئة الفيدرالية على موقعها الرسمي.

وأوضح بيان للفاف "سمحت الاتحادية والطاقم الفني الوطني لرياض محرز بمغادرة التربص والسفر بسرعة اليوم الخميس من اجل ترسيم تعاقده مع ناديه الاوروبي الجديد" دون الكشف عن هوية الفريق الجديد لمحرز.

وكان محرز مطلوبا من قبل عدة اندية اوروبية كبيرة على غرار روما الايطالي وارسنال و شيلسي الانجليزيين وبرشلونة الاسباني حيث تقدم كل من روما وشيلسي بعروض لضم محرز, غير أن ادارة ناديه ليستر سيتي رفضت العرضين.

يذكر ان وفد المنتخب الوطني الجزائري يتوجه الى لوزاكا اليوم الخميس عل الساعة الحادية عشر صباحا لمواجهة منتخب زامبيا يوم السبت (00ر14 بتوقيت الجزائر)

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج