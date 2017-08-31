تبسة:هلاك 5 أشخاص في حادث مرور بالعوينات

هلك 5 أشخاص في حادث مرور أليم وقع اليوم الخميس على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى محطة القطار سيدي يحيي بمدينة لعوينات (تبسة) حسبما علم من خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فإن هذا الحادث نجم عن اصطدام بين شاحنة من الوزن الثقيل ومركبة نفعية ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (5 سنوات و40 سنة) كانوا على متن المركبة بعين المكان.

وقد تدخل عناصر الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية لبلدية لعوينات والمركز المتقدم لبلدية الحمامات على جناح السرعة لنقل جثث الضحايا نحو مصلحة حفظ الجثث باستعجالات مستشفى عاصمة الولاية.

وقد فتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية