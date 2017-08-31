الوكالات الرئيسية لاتصالات الجزائر ستكون مفتوحة في ثاني أيام عيد الأضحى عبر كل الولايات

أكدت مؤسسة اتصالات الجزائر، هذا الخميس، أن وكالاتها التجارية الرئيسية ستكون مفتوحة من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الثالثة مساء في ثاني يوم من عيد الأضحى المبارك وهذا عبر كل ولايات الوطن.

والتزمت المؤسسة في بيان لها بتقديم أحسن خدماتها وهذا بتخصيص فرق تقنية لضمان استمرارية الخدمة وإصلاح الأعطاب وصيانة الشبكة طوال يوم العيد.

كما أوضحت اتصالات الجزائر أن مركز الاتصالات يبقى في خدمة زبائنها من الثامنة صباحا الى منتصف الليل خلال يومي العيد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية