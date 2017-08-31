الكشف عن ظروف اختفاء شيخ في الثمانينات بالجزائر العاصمة

تم اليوم الخميس تقديم شخص متهم باغتيال شيخ في الثمانينات و سرقة سيارته في ابريل الماضي أمام محكمة حسين داي حسبما أكده امن ولاية الجزائر الذي تمكنت عناصره من الكشف عن ظروف اختفاء الضحية.

و أوضح الملازم الأول طارق وزان من فرقة البحث و التدخل أن القضية تعود إلى افريل الفارط عندما عثرت الشرطة بشاطئ الصابلات بحسين داي عن ذراع أيسر لشخص و تم اثر ذلك الربط بينها و بين شخص تم التبليغ عن اختفاءه.

و ركز المحققون خلال تحرياتهم على شبكة لسرقة السيارات بسبب تسجيل اختفاء سيارة الضحية.

و بعد تحريات معمقة تم تحديد هوية شخص تمت إدانته من قبل لنفس السبب وتم توقيفه خلال الأسبوع الجاري حيث اعترف بالتهم المنسوبة إليه.

وأشار الملازم الأول طارق وزان إلى انه بعد تفتيش منزل المتهم عثرت الشرطة على جزء من جسد الضحية مدفونا بقبو المنزل مضيفا أناختبارات الحمض النووي ستسمح بالتأكد من هوية الضحية.

و بعد التفتيش تم استرجاع الهاتف النقال للضحية و لكن لم يتم العثور على سيارته حسب نفس المصدري مشيرا الى العثور بنفس المكان على عدة وثائق عرضت على الصحافة بأمن ولاية الجزائر لاسيما بطاقات رمادية و عقود تامين و عدة نسخ لعدة وثائق شخصية يتم حاليا تحديد هوية أصحابها.

كما تم العثور على ثلاثة مركبات سياحية و لوحات ترقيم مزيفة و هواتف نقالة و مبالغ مالية.

و يستمر التحقيق للكشف عن هوية متورطين آخرين في شبكة تهريب السيارات الدولية هذه الناشطة في الجزائر العاصمة و المدية تحت إشراف النائب العام لمحكمة حسين داي.

و تتمثل التهم المنسوبة إلى الشخص الموقوف في القتل العمدي و بتر أعضاء جسد الضحية و السرقة الموصوفة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية