السلطات الطبية الأمريكية تسمح باستخدام دواء جديد لعلاج سرطان الدم

سمحت السلطات الطبية الأمريكية باستخدام أول علاج من نوعه لأحد أنواع سرطان الدم يعتمد على إعادة تصميم الجهاز المناعي للمرضي حتى يتمكن من مهاجمة الخلايا السرطانية أطلقت عليه "كيمراية".

وذكرت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية التي أقرت العلاج الجديد في بيان لها إن علاج "كيمراية" يعمل ضد سرطان الدم الليمفاوي الحاد حيث يستجيب معظم المرضى للعلاج العادي لهذا النوع من السرطان ي لكن يتم استخدام العلاج الجديد عندما تفشل العلاجات الأخرى.

وقال الدكتور سكوت غوتليبي من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية:

"ندخل حدودا جديدة في مجال الابتكار الطبي مع القدرة على إعادة برمجة خلايا المريض الخاصة لمهاجمة مرض السرطان الفتاك".

وأوضح أن التقنيات الجديدة مثل الجينات والعلاجات الخلوية لديها قدرة على تحويل الطب وإيجاد نقطة تحول في قدرتنا على التعامل وحتى علاج العديد من الأمراض المستعصية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية