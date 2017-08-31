برنامج شراكة لترقية اللغة الأمازيغية بين المحافظة السامية ووزارة السياحة

شكل تطبيق برنامج شراكة يهدف إلى ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها محور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري بوفد من المحافظة السامية للأمازيغية يقوده الأمين العام للمحافظة سي الهاشمي عصاد.

وأوضح بيان للمحافظة السامية للأمازيغية أن "اللقاء دار حول برنامج شراكة بين المؤسستين طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 4 منه التي تنص أن تمازيغت هي لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني".

وفضلا عن التعاون من أجل تنظيم أول أيام شعرية باللغة الأمازيغية بايليزي التي ستصادف افتتاح الموسم السياحي في الجنوب الكبير (20 إلى 24 أكتوبر 2017) اتفق الطرفان على "ادماج البعد الأمازيغي من خلال تنظيم ورشة تكوين لصالح المرشدين السياحيين".

و أشار ذات المصدر أن الطرفين تطرقا أيضا إلى "تعميم وتعزيز تجربة استعمال التفيناغ على واجهات المؤسسات".

كما أوضح البيان أن كيفيات تطبيق المحاور الرئيسية لهذه الشراكة "ستحدد لاحقا في اطار بروتوكول اتفاق بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمحافظة السامية للأمازيغية".