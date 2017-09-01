بدوي يدعو الجزائريين الى اليقظة ومرافقة أسلاك الامن في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، هذا الجمعة بالجزائر العاصمة كل الجزائريين أن يكونوا على "مستوى عالي من اليقظة والحذر" وأن يكونوا "مرافقين لمختلف أسلاك الامن" في مهامهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.

وقال بدوي في تصريح للصحافة على هامش مشاركته مقيمي مركز استقبال اليتامى بالمحمدية احتفالهم بعيد الاضحى" نحن في مرحلة خاصة تحيط بنا مخاطر أمنية لذا أدعو المواطنين الى أن يكونوا في مستوى عال من الحيطة والحذر وأن يكونوا مرافقين لمصالح الامن في مهامهم ومجهوداتهم من أجل الحفاظ على الاستقرار والامن بالوطن".

وثمن وزير الداخلية بالمناسبة المجهودات التي تبذلها مختلف أسلاك الامن وأفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطين بالحدود للحفاظ على الاستقرار وأمن الجزائر.

وكان وزير الداخلية قد تفقد في وقت سابق, رفقة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة غنية الداليا ووالي العاصمة عبد القادر زوخ, مركز استقبال الاشخاص المسنين الكائن بباب الزوار لمشاركتهم أجواء الاحتفال بعيد الاضحى.

وأشاد بهذا الخصوص بالهبة التضامنية التي ما فتئ يثبتها ممثلي المجتمع المدني لمشاركة الفئات الهشة والمحرومة أفراحهم مضيفا أن مرافقة المجتمع المدني للسلطات العمومية في هذه المناسبات تعبير على "الرقي بالقيم الانسانية وبروح التضامن الذي يتميز به المجتمع الجزائري".

ومن جهتها, أشادت وزيرة التضامن بالدعم والمساعدة التي يقدمها الجزائريون لمراكز استقبال الفئات الضعيفة كالأشخاص المسنين والاطفال المسعفة سيما في المناسبات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج