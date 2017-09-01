ارتفاع حصيلة الوفيات فى غرق عدة قوارب قبالة ساحل بنغلاديش إلى 38

ارتفعت حصيلة الوفيات فى غرق عدة قوارب محملة بأشخاص من الروهينجا الفارين من ميانمار فى نهر حدودى فى جنوب شرقى بنغلاديش إلى 38 اليوم الجمعة عقب انتشال 15 جثة.

ونقلت مصادر اعلامية عن تشايلو مارما المراقب الثانى للشرطة فى منطقة كوكس بازارببنغلاديش التى تقع على بعد 292 كم جنوب شرقى العاصمة دكا قوله"ان 15 جثة اخرى تم انتشالها صباح اليوم بما يرفع حصيلة الوفيات من 23 أمس الخميس إلى 38 ".

واضاف أن الجثث انتشلت من نهر ناف الذى يفصل بين بنغلاديش وميانمار بعد انقلاب القوارب يوم الأربعاء الماضي مشيرا الى ان عملية البحث عن المفقودين لا تزال جارية.

و ذكرت الوكالة الدولية للهجرة أن أكثر من 18 ألفا من شعب روهينجا فروا إلى بنغلاديش من ولاية راخين فى غرب ميانمار وسط موجة جديدة من العنف فى المنطقة منذ 25 أوت.

الأمم المتحدة : فرار نحو 27 ألف لاجئ مسلم من ميانمار إلى بنغلاديش

وأكدت منظمة الأمم المتحدة أن 27 ألف لاجئ من أقلية الروهينجيا المسلمة فروا من الأحداث الجارية في إقليم راخين إلى الحدود مع بنغلاديش منذ الجمعة الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان اليوم الجمعة أن أكثر من 27 ألف لاجئ من ميانمار عبروا إلى الحدود مع بنغلاديش المجاورة خلال أسبوع فرارا من اضطهاد الجيش المتهم بقتل 130 مدنيا من قرية واحدة مشيرة إلى أنه ما يزال هنالك نحو 20 ألف لاجئ عالقين على الحدود.

وفي سياق متصلي أفادت السيدة كريس ليوا من منظمة "مشروع أراكان" للدفاع عن حقوق "الروهينجيا" بأن " قوات الأمن في ميانمار المصحوبة بقرويين من عرقيات أخرى في راخين هاجموا يوم الأحد الماضي قرية "شوت بين"ي وأحرقوا المنازل وأطلقوا النار على السكان المسلمين الفارين" مؤكدة سقوط 130 قتيلا بينهم نساء وأطفال في هذه الأحداث.

يشار إلى أن الجيش الميانماري هاجم يوم الجمعة الماضية قرى لأقلية الروهينجيا في راخين بزعم تعرض ثلاثين مركزا للشرطة للاعتداءي ومنذ ذلك الوقت سلك عشرات الالاف من الأقلية المسلمة طريق المنفى باتجاه بنغلاديش المجاورةي كما فر مئات القرويين من المنطقة واتجهوا الى المدن الواقعة خارج منطقة الاضطرابات.

ويوجد في بنغلاديش أكثر من 400 ألف لاجئ من الروهينجيا وصلوها خلال موجات عنف سابقة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج