هلاك عائلة من 4 أشخاص إختناقا بغاز أحادي الكاربون بباب الوادي بالعاصمة

لقيت الخميس عائلة تتكون من 4 أشخاص الزوجين وبنتين بشقة تقع ب11حي عسكري حسين بباب الوادي بالعاصمة مصرعها اختناقا بغاز أحادي الكربون , حسب ما علم يوم الخميس لدى مصالح الحماية المدنية.

وكشف الملازم صادق كمال المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائريي في تصريح أن الحادث المأسوي الذي وقع ليلة عيد الأضحى المبارك سجل في حدود الساعة 21 سا و 51 دقيقة من اليوم الخميس أدى إلى وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة ويبلغ الضحايا من العمر الوالد 50 سنة والزوجة 40 سنة أما البنتين فيتراوح سنهما ما بين 8 سنوات 14 سنة .

وبحسب المصدر ذاته فإن سبب الوفاة يرجع إلى استنشاق العائلة لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين الماء حيث أوضح أن الشقة كانت خالية من أيرائحة لغاز آخر (ثاني أكسيد الكربون) وقال بهذا الصدد أن غاز أول أكسيد الكربون من أخطر الغازات على حياة الاشخاصي حيث بإمكان 1% فقط في الهواءي أن تقضي على الفرد خلال 15دقيقة خصوصا أن الغاز لا يملك رائحة ولا لونا.

وتم نقل العائلة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لباب الوادي ي في حين فتح الأمن تحقيقا في الحادث للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج