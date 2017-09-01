تصفيات مونديال-2018: محرز يغيب عن مباراة زامبيا

تأكد غياب الدولي الجزائري رياض محرز عن مباراة المنتخب الجزائري لكرة القدم امام زامبيا يوم غد السبت بالعاصمة لوزاكا (00ر14) ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 بعدما سمحت له الاتحادية الجزائرية (الفاف) بالسفر لترسيم انتقاله الى نادي آخر حسبما اوردته عدة مواقع رياضية وطنية.

وكان مقررا ان يلتحق محرز بزملائه اليوم الجمعة بلوزاكا حسبما صرح به رئيس الاتحادية خير الدين زطشي ليتم اعفاؤه من هذا الموعد لكنه سيشارك في مباراة الجولة الرابعة أمام نفس المنتخب يوم الثلاثاء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (45ر20).

ولم يرسم لاعب ليستر سيتي الانجليزي انتقاله الى ناديه الجديد، غير انه لا يزال متواجدا حاليا باوروبا، الا ان فترة الانتقالات اختتمت ليلة الخميس الى الجمعة في اغلبية فترة الانتقالات باوروبا باستثناء اسبانيا التي تختتم مرحلتها منتصف ليلة يوم السبت.

وعلى غرار محرز، يغيب عن صفوف المنتخب الوطني آدم وناس (نادي نابولي/ايطاليا) بسبب تعرضه الى ذبحة صدرية.

وكان افضل لاعب في البطولة الانجليزية لسنة 2016, مطلوبا لدى العديد من الاندية الاوروبية على غرار اندية برشلونة وروما وتشيلسي, علما ان الناديين الاخيرين قدما طلبا رسميا لكن ادارة "الثعالب" رفضت العرضين.

ويتواجد المنتخب الوطني منذ امس الخميس بالعاصمة الزامبية لوزاكا لمواجهة منتخب "الشيبولوبولو" (الرصاصات النحاسية) يوم غد السبت.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج