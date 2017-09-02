حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمى الجمرات في مشعر منى، في أول يوم من أيام التشريق ، بعدما رموا جمرة العقبة الكبرى، أمس في يوم النحر، حيث تجمع الحجيج على جسر الجمرات وتوجهوا إلى مناطق الرمي، وقاموا برمي 21 حصاة " الصغرى والوسطى والكبرى "، وذلك تأسيا واقتداء بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم .

وبعد رمي الجمرات توجه عدد منهم إلى المبيت بمنى اقتداء بالسنة، وتوجه عدد منهم من أصحاب الأعذار والضرورة إلى المكوث بمكة المكرمة وعدم المبيت بمنى، حيث يجوز للمسنين والمرضى ترك المبيت قياسا على السماح للرعاة والسقاة بتركه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم هؤلاء الحجاج بتوكيل من يرمى عنهم الجمرات فى يوم النحر واليومين الأوليين من أيام التشريق ليرموا وغيرهم من الحجاج أيضا 49 حصاة لمن تعجل، و70 حصاة لمن أراد البقاء مصداقا لقوله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ...".

و في اتصال للقناة الإذاعية الأولى صباح هذا السبت، أكد موفد الإذاعة الجزائرية إلى البقاع المقدسة نجاح خطط التنسيق بين السلطات السعودية و بعثات الدول على غرار البعثة الجزائرية فيما يتعلق بتنقل الحجاج يوم عرفة والنفر إلى مزدلفة، وصولا إلى تصعيد جموع الحجاج إلى مشعر منى والبدء في رمى جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية