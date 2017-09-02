حج 2017 : اثنا عشرة حالة وفاة طبيعية بين الحجاج الجزائريين

سجلت البعثة الجزائرية للحج بمكة المكرمة 12 حالة وفاة طبيعية بين صفوف حجاجنا الميامين لغاية اليوم السبت ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق حسب حصيلة قدمها اليوم السبت زهير بوذراع رئيس مركز شؤون الحجاج بمكة المكرمة للبعثة الجزائرية للحج.

وأوضح السيد بوذراع أن 10 حالات وفاة طبيعية (من كبار السن) سجلت بين الحجاج الجزائريين وحالة وفاة أخرى لحاج من جنسية جزائرية قدم مع بعثة مغربية إلى البقاع المقدسة بينما حالة الوفاة الأخيرة هي لمعتمرة متأخرة من شهر رمضان الفائت.

للإشارة، يواصل الحجاج الجزائريون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بعد المبيت في منى حيث سيستمر الرمي ليومين بالنسبة للمتعجلين وثلاثة للباقين.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية