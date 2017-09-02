إخلال التجار بنظام المداومة خلال يومي العيد يثير استياء المواطنين بالعاصمة

شهدت العاصمة هذا السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، استجابة محتشمة للتجار فيما يتعلق بنظام المداومة وتوفير السلع واسعة الاستهلاك.

رغم بيان وزارة التجارة حول تسخير34 ألف تاجر لضمان المداومة أيام عيد الأضحى، عرفت عدة أحياء بولاية الجزائر هذا السبت تذبذبا في المناوبة من قبل التجار والخبازين وبائعي الخضر والفواكه، حسبما لوحظ خلال جولة صباحية للقناة الأولى إلى شوارع العاصمة.

وفي تصريح للقناة الأولى، أعرب بعض المواطنين عن تذمرهم لعدم توفر الحد الأدنى من الخدمات وعدم الالتزام بتعليمات وزارة التجارة وهو ما أدى إلى ظهور طوابير خصوصا على الخبز، مؤكدين أ أن توفير المواد الغذائية الضرورية يومي العيد دليل على وعي التجار واحترامهم للمستهلك.

من جانبه، اعتبر أحد التجار ممن احترموا تعليمات وزارة التجارة بخصوص المداومة يومي العيد، أن التزام التجار بنظام المداومة أصبح سلوكا مهنيا واجتماعيا وكذا دليلا على التحلي بروح المسؤولية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية