تصفيات مونديال2018: المنتخب الجزائري ينهزم أمام زامبيا (3-1) ويرهن حظوظه في التأهل

انهزم المنتخب الوطني الجزائري أمام مضيفه الزامبي 3-1 (الشوط الأول 0-2) في لقاء جمع بينهما اليوم السبت بالملعب الوطني بلوزاكا لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة الى

مونديال 2018 بروسيا.

وافتتح بريان مويلا باب التسجيل في الدقيقة 6 من الشوط الأول لصالح المنتخب الزامبي قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وتمكن ياسين براهيمي من تقليص النتيجة لصالح ''الخضر'' في الدقيق 55 بقذفة قوية في حدود 18 متر ولكن اللاعب إينوك مويبو أضاف الهدف الثالث والأخير لأصحاب الديار في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء طرد اللاعب فاشين ساكالا في الدقيقة 56 بعد تدخل خطير على اللاعب الجزائري سفير تايدر.

ورهن المنتخب الجزائري حظوظه في التأهل لمونديال روسيا 2018 بعد تسجيله للهزيمة الثانية بعد ثلاثة جولات في المجموعة الثانية.

ولحساب اللقاء الآخر من نفس المجموعة, انتصر المنتخب النيجيري على نظيره الكاميرون بنتيجة ثقيلة (4-0) مسجلا فوزه الثالث على التوالي.

وسيستقبل الكاميرون ضيفه النيجري في الجولة الرابعة يوم الاثنين بينما سيحل المنتخب الزامبي ضيفا على الجزائري بقسنطينة يوم الثلاثاء.

وضعية المجموعة بعد الجولة الثالثة يومي الجمعة والسبت:

الجمعة 1 سبتمبر:

نيجيريا - الكاميرون 4-0

السبت 2 سبتمبر:

زامبيا - الجزائر 3-1

الترتيب نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق

1. نيجيريا 9 3 3 0 0 9 2 +7

2.زامبيا 4 3 1 1 1 5 3 +2

3. الكاميرون 2 3 0 2 1 2 6 - 4

4.الجزائر 1 3 0 1 2 3 7 -4

لعبت من قبل:

زامبيا - نيجيريا 1-2

الجزائر - الكاميرون 1-1

نيجيريا - الجزائر 3-1

الكاميرون - زامبيا 1-1

اللقاءات القادمة:

04 / 09 /2017: الكاميرون - نيجيريا

05 / 09 /2017: الجزائر - زامبيا

02 / 10 / 2017: نيجيريا - زامبيا

02/ 10 /2017: الكاميرون - الجزائر

06 /11 / 2017: زامبيا - الكاميرون

06 / 11 /2017: الجزائر - نيجيريا

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية













