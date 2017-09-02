تبسة: هلاك 3 أطفال في حريق موقد شواء ببلدية العاتر

هلك 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 8 سنوات في حريق موقد شواء ببلدية العاتر اليوم السبت بمدينة بئر العاتر (تبسة) حسبما أفاد به بيان للحماية المدنية بمدينة بئر العاتر.

وأوضح ذات المصدر أن الحريق وقع عندما كان الضحايا الصغار يشعلون النار في موقد للشواء في ثاني أيام عيد الأضحى وذلك بحي النبكة بمدينة بئر العاتر.

وأشار قائد الوحدة الثانوية للحماية المدنية إلى أن الضحايا الثلاث الذين تم نقلهم على جناح السرعة من طرف أهاليهم توفي اثنان منهم بمستشفى اتيجاني هدام ببئر العاتر فيما لقي الثالث مصرعه أثناء تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وحسب شهود عيان فإن هلاك هؤلاء الأطفال يعود أساسا الى استعمالهم مادة البنزين لتشغيل موقد الفحم لتناول الشواء.

وقد فتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الملابسات والأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية