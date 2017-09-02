الأمم المتحدة تحمل ميانمار مسؤولية توفير الأمن للمحتاجين في "أراكان"

حمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريسي حكومة ميانمار المسؤولية عن توفير الأمن والمساعدة لجميع المحتاجين في إقليم /أراكان/ ذي الغالبية المسلمة فى البلاد محذرا من تجاوزات ترتكبها القوات الأمنية بحق أقلية /الروهينغا/ المسلمة.

ودعا غوتيريسي في بيان صدر عنه اليوم السبت ميانمار إلى تمكين منظمة الأمم المتحدة وشركائها من تقديم الدعم الإنساني الذي تستعد لتقديمه للمحتاجين في /أراكان/ ذي الأغلبية المسلمة.

وحذر المسؤول الأممي من وقوع كارثة إنسانية في غرب ميانماري معبرا عن قلقه حيال تقارير عن وقوع فظائع خلال العمليات الذي يقوم بها جيش ميانمار في ولاية /راخين/ داعيا حكومة ميانمار إلى ضبط النفس.

وثمن غوتيريس الجهود التي تبذلها السلطات والمجتمعات المحلية في بنغلاديش لتلبية الاحتياجات الماسة للاجئين من /أراكان/ على إثر فرار أكثر من خمسة آلاف مسلم من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة.

تأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة عقب مقتل نحو 400 شخص من أقلية الروهينغا جراء الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان والتي يرتكبها جيش ميانمار منذ الخامس والعشرين من أغسطس الماضي في إقليم /أراكان/ وتتمثل في استخدام القوة المفرطة بحقهم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية