تفتيش مقر الممثلية التجارية الروسية في واشنطن وموسكو تعتبره عملا عدائيا

بدأت السلطات الامريكية امس السبت إجراءات تفتيش مقر الممثلية التجارية الروسية في واشنطني بعد انتهاء المهلة التي منحت لإخلاء المبنى.

وأكد نيكولاي لاخونيني المسؤول في السفارة الروسية بواشنطن أن عملية التفتيش تجري بحضور موظفين من السفارة الروسية.

وقال لاخونين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية : إنه بعد إصرار الجانب الروسيي سمحوا لموظفي السفارة بحضور التفتيش.

وكانت الخارجية الروسية قد اعتبرت في وقت سابق ان عملية التفتيش المقرر للمباني الدبلوماسية الروسية ''عمل عدائي غير مسبوق ينتهك القانون الدولي''ي داعية واشنطن إلى الكف عن انتهاك القانون الدولي والتطاول على حرمة المرافق الدبلوماسية.

وكانت ماريا زاخاروفايالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ذكرت الجمعة أن أجهزة الأمن الخاص الأمريكية تعتزم تفتيش القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو يوم السبتي بما في ذلك شقق البعثات الدبلوماسية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج