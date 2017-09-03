معسكر:وفاة شخص بعدما دهسه قطار بالمحمدية

لقي شخص حتفه بعدما دهسه قطار اليوم الأحد بمدينة المحمدية (معسكر) حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية للولاية.

وأوضح الملازم الأول مهني الطاهر أإن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة صباحا عندما كان الضحية البالغ من العمر 34 سنة يهم بعبور السكة الحديدية ليدهسه قطار لنقل المسافرين يربط بين وهران والجزائر العاصمة.

وقد توفي الضحية متأثرا بجروح بليغة أصيب بها على مستوى الرأس ليقوم عناصر الحماية المدنية بتحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية دحاوى دحو بمدينة المحمدية كما أشير إليه.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية