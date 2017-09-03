الدفاع اليابانية ترسل مروحيات عسكرية لقياس الاشعاع الناجم عن تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية

أعلن وزير وزير الدفاع اليابانيي ايستونوري اونوديراي هذا الأحد أن بلاده أرسلت مروحيات عسكرية من طراز "تي-4" مجهزة بأجهزة تجميع الغبار لكشف وتعقب آثار الاشعاع الناجم عن إجراء تجربة نووية سادسة في كوريا الشمالية حسب مصادر إعلامية محلية.

ونقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية- على موقعها الالكترونيي عن أونوديرا قوله:"إن كوريا الشمالية أجرت تجربتها النووية السادسة وهو ما تأكد بعد وقوع زلزال نتج عن إجراء تجربة نووية جديدة على أراضي الدولة المعزولة".

وأضاف " إن قوة الزلزال تشير إلى أن الاختبار أجري على نطاق تجاوز بكثير حجم ونطاق الاختبارات النووية السابقة".

وأعلن الوزيري أن بلاده أرسلت مروحيات عسكرية من طراز "تي-4" مجهزة بأجهزة تجميع الغبار لكشف وتعقب آثار الاشعاع الناجم عن إجراء التجربة النووية.

من جانبهي أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو بي أنه أصدر تعليماته إلى الوزارات والوكالات المعنية بجمع وتحليل الوضع وتزويد الجمهور بالمعلومات في الوقت المناسبي وذلك بالتماشي مع العمل بشكل وثيق مع الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وروسيا.

وكانت الخارجية اليابانية قد أكدت في وقت سابق أن الهزات التي تم رصدها في كوريا الشمالية.

المصدر/واج