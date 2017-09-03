المصالح البيطرية : شروط الحفظ السيئة مصدر حالات اللحوم الفاسدة المسجلة في بعض الولايات

أكدت مديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري اليوم الأحد أن حالات اللحوم الفاسدة التي سجلت في بعض ولايات الوطن هي حالات معزولة و ناجمة عن شروط الحفظ السيئة.

و قالت مديرة المصالح البيطرية بذات الوزارة السيدة جميلة حاج عماري أن حالات اللحوم الفاسدة المسجلة هي حالات معزولة سببها شروط الحفظ السيئة.

و لاحظ مواطنو الولايات الأخرى باستثناء الجزائر العاصمة التي سجلت عدة حالات من هذا القبيل أن بعض أجزاء الأضحية أظهرت أعراضا على شكل لون أخضر.

و أظهر تقرير المصالح البيطرية الأولي أن بعض المشتكين وضعوا أضحيتهم عند الجزارين لتقطيعها. و قامت المصالح البيطرية بأخذ عينات من اللحوم قصد تحليلها على مستوى مخابرهم.

وأوضحت السيدة حاج عمار أن التحقيقات لازالت قيد التنفيذ في جميع الولايات التي سجلت فيها هذه الحالات مشيرة إلى أن المصالح البيطرية تعمل عن كثب مع جمعية حماية و إرشاد المستهلك و محيطه قصد جمع معلومات أكثر و تحديد الأسباب الحقيقية لهذا المشكل.

و في انتظار نتائج التحقيق قدم البيطريون توصية للمواطنين الذين لاحظوا تغييرا في لون لحومهم بعدم استهلاكها و التقرب إلى المصالح البيطرية القريبة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية. واج