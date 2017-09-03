تجاوب اكثر من 99 بالمئة من التجار للمداومة خلال ايام عيد الاضحى

بلغت نسبة تجاوب التجار لنظام المداومة المسطر من طرف وزارة التجارة لضمان الحد الأدنى من الخدمات خلال ايام عيد الاضحى 99.83 بالمئة، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

واكدت الوزارة انها تسجل "بارتياح كبير مدى تجاوب التجار في تنفيذ برنامج المداومة خلال ايام العيد والذي بلغت نسبته 83 ر99 بالمئة مما سمح بتسجيل وفرة كاملة للمواد خاصة ذات الاستهلاك الواسع"، حسب ذات البيان.

واضاف نفس المصدر انه تم احصاء 131 تاجرا لم يحترموا التزاماتهم وسيتم فرض عقوبات عليهم (غرامات مالية تتراوح بين 30.000 دينار و 200.000 دينار وغلق اداري) وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول.

وكانت مصالح وزارة التجارة قد جندت 2093 عون مراقبة لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر له 34.576 تاجرا منهم 4.985 ينشطون في قطاع المخابز و20.763 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8.436 في النشاطات المختلفة و 392 وحدة انتاجية (143 ملبنة و211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية.

واشار البيان ان التجار الناشطين اساسا في قطاع المواد الغذائية والخضر والفواكه والمخابز هم المعنيين بالمداومة والذين غالبا ما لا يتجاوز العدد المسخر منه ثلث التجار الناشطين حسب القواعد المتعارف عليها عند ضمان الحد الادنى من الخدمات.

المصالح البيطرية : شروط الحفظ السيئة مصدر حالات اللحوم الفاسدة المسجلة في بعض الولايات

فيما أكدت مديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري اليوم الأحد أن حالات اللحوم الفاسدة التي سجلت في بعض ولايات الوطن هي حالات معزولة و ناجمة عن شروط الحفظ السيئة.

وقالت مديرة المصالح البيطرية بذات الوزارةي السيدة جميلة حاج عماري أن حالات اللحوم الفاسدة المسجلة هي حالات معزولة سببها "شروط الحفظ السيئة".

ولاحظ مواطنو الولايات الأخرىي باستثناء الجزائر العاصمة التي سجلت عدة حالات من هذا القبيلي أن بعض أجزاء الأضحية أظهرت أعراضا على شكل لون أخضر.

وأظهر تقرير المصالح البيطرية الأولي أن بعض المشتكين وضعوا أضحيتهم عند الجزارين لتقطيعها. و قامت المصالح البيطرية بأخذ عينات من اللحوم قصد تحليلها على مستوى مخابرهم.

وأوضحت السيدة حاج عمار أن التحقيقات لازالت قيد التنفيذ في جميع الولايات التي سجلت فيها هذه الحالاتي مشيرة إلى أن المصالح البيطرية تعمل عن كثب مع جمعية حماية و إرشاد المستهلك و محيطه قصد جمع معلومات أكثر و تحديد الأسباب الحقيقية لهذا المشكل.

وفي انتظار نتائج التحقيقي قدم البيطريون توصية للمواطنين الذين لاحظوا تغييرا في لون لحومهم بعدم استهلاكها و التقرب إلى المصالح البيطرية القريبة.