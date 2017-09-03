زيدان يسترجع ذكريات "نطحة ماتيراتزي" في حوار تلفزيوني

تطرق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في إحدى القنوات الفرنسيةي الى عدة محطات بارزة ميزت مشواره الكرويي منها الحدث الأبرز في نهائي كأس العالم أمام منتخب إيطالياي عندما نطح المدافع ماركو ماتيرازي.

وأجرى برنامج "تيليفوت" الفرنسي حوارا مع زيداني تم خلاله عرض لقطات من مباراة نهائي كأس العالم 2006 , عندما نطح المهاجم الفرنسي المدافع الإيطاليي الامر الذي انجر عنه عقوبة قاسية من قبل "الفيفا".

وظهرت على بطل العالم مع فرنسا 1998 علامات الاسف وهو يشاهد تلك اللقطاتي خاصة عند سماعه لردة فعل معلق المباراة عندما شاهد نطحته لماتيرازي بالقول: ما هذا يا زيدان؟ ما هذا يا زيدان؟.

وعلق زيزو على الفيديو وقال "لست فخوراً بما فعلته ولكنه يشكل جزء من مسيرتي و حياتي ويجب أن أتقبله".

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه زيدان بعد هذا الحادثي الذي تبعه خسارة المنتخب الفرنسي لكأس العالم بعد الهزيمة بضربات الترجيح.