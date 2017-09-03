مداومات بمقرات البلديات وتمديد ساعات العمل إلى الثامنة مساء إلى غاية الأحد 24 سبتمبر تحضيرا للانتخابات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, في إطار تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة, عن وضع مداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني مع تمديد ساعات العمل حتى الثامنة مساء, باستثناء الجمعة, وذلك إلى غاية الأحد 24 سبتمبر 2017, آخر أجل لإيداع ملفات الترشح, حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه "في إطار تنظيم انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 23 نوفمبر 2017, وقصد تسهيل عملية التصديق على استمارات التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الى علم المعنيين بعملية التصديق على استمارات التوقيعات انه تم وضع مداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني وتمديد ساعات العمل كامل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة حتى الساعة الثامنة ليلا, وذلك إلى غاية الأحد 24 سبتمبر 2017, آخر أجل لإيداع ملفات الترشح".