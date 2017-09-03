اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا لبحث الرد الدولي على التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا, غداالاثنين, لبحث الرد الدولي على التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وذكرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان نقلته مصادر اعلامية أمريكية اليوم الأحد أن مجلس الأمن الدولي سيُعقد غدا بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي سياق متصل, أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق اليوم التجربة النووية لكوريا الشمالية مشيرا إلى أنها تزعزع الاستقرار بشكل كبير.

وقال جوتيريش في بيان "إن هذا العمل يعتبر خرقا خطيرا لالتزامات كوريا الشمالية الدولية ويقوض الجهود الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح النووي".

وأضاف "أن هذا العمل يزعزع استقرار الأمن الإقليمي بشكل كبير", مشيرا إلى أن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تواصل خرق قواعد اختبارات الانفجارات النووية داعيا بيونق يانغ إلى التوقف عن القيام بمثل هذه الأعمال والالتزام بشكل كامل بالتزاماتها الدولية.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت سادس وأقوى تجاربها النووية اليوم, وأعلنت أنها قنبلة هيدروجينية متقدمة من أجل تثبيتها بصاروخ بعيد المدى.