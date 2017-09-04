المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته البرلمانية لسنة 2017-2018

افتتح المجلس الشعبي الوطني الاثنين دورته البرلمانية العادية لسنة 2017-2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة.

وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح والوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء الطاقم الحكومي.

ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وستعرف الدورة نشاطا مكثفا،حيث سيتم مناقشة عدة مشاريع قوانين وعلى راسها قانون المالية 2018 ، فضلا عن تفعيل آليات الانضباط والقانون الداخلي لنواب المجلس الشعبي الوطني .

وأوضح توفيق طرش رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن الدورة التي تمتد من 4 سبتمبر إلى 2 جويلية، ستكون كثيفة وسيتم المناقشة والمصادقة على حوالي 20 قانون على غرار قانون الصحة الجديد .

كما ستتخلل الدور حسب طرش العديد من الخرجات البرلمانية وزيارات لبعض المنشآت والأيام البرلمانية إضافة إلى مناقشة قانون المالية الذي أكد أنه لن يتميز بأي زيادات، مشيرا أن الدولة ماضية قدما في سياسيتها الاجتماعية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية