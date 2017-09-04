وزيرة التربية الوطنية تلتقي هذا الاثنين بالشركاء الاجتماعيين لمناقشة العديد من الملفات

تلتقي وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، هذا الاثنين بالشركاء الاجتماعيين للقطاع من نقابات وجمعيات أوليات التلاميذ وهذا بغرض مناقشة العديد من الملفات عشية الدخول المدرسي 2017-2018، حسب ما علم الأحد لدى مصدر من الوزارة المعنية.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه لوزيرة التربية الوطنية عشية الدخول المدرسي الجديد بعد ذلك الذي جمعها بمديري التربية الأسبوع المنصرم.

وكانت بن غبريت قد أوضحت يوم الثلاثاء الماضي في منتدى جريدة الشعب أن العديد من النقاط ستناقش في اجتماعها بنقابات القطاع من بينها مستجدات الدخول المدرسي ومشكل اكتظاظ الأقسام لاسيما في المدارس الابتدائية.

وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة ان الحلول المعتمدة لمواجهة مشكل الاكتظاظ لا يمكن أن يكون سوى بيداغوجيا، مشيرة الى أن الأستاذ الذي يتمتع بكفاءة عالية في التدريس يمكنه أن يتعامل مع التلاميذ حتى وان كان عددهم في القسم كبير.

وبالمقابل، تركز نقابات القطاع على الملفات التي تعتبرها ذات أولوية من بينها معالجة الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي لأسلاك التربية وإصلاح البكالوريا وكذا المسابقات المهنية والترقيات ومسابقات التوظيف الخارجية والعجز المسجل في التأطير الإداري والبيداغوجي في بعض الولايات والتكوين، فضلا عن مسالة إصلاح المنظومة التربوية وملف تسيير الخدمات الاجتماعية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج