الهلال الأحمر الجزائري يندد بالقرار الدولي بتقليص المساعدات لفائدة الشعب الصحراوي

ندد الهلال الأحمر الجزائري، الأحد، بالقرار الدولي القاضي بتقليص المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الصحراوي، داعيا على لسان رئيسته سعيدة بن حبيلس، منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى الضغط على المانحين للعدول عن هذا القرار "اللا مسؤول".

ووجهت بن حبيلس خلال تنشيطها لندوة صحفية مشتركةمع المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية،أميناتو حيدر بمقر الهلال الأحمر الجزائري نداء الى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل التحرك لإلغاء قرار تقليص المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الصحراوي بداعي "الأزمة المالية"، مؤكدة أن الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة "يدعو إلى القلق ويستدعي دق ناقوس الخطر".

كما دعت المسؤولة ذاتها إلى "تطبيق القانون الدولي الإنساني لإنقاذ الصحراويين من محاولة إبادة جماعية عن طريق قرار اقتصادي بخلفية سياسية", مضيفة أن "هذا القرار اللا مسؤول يتنافى وأبسط حقوق الإنسان".

من جهتها,، أكدت أميناتو حيدر أن منظمة الأمم المتحدة توجد "أمام محك حقيقي وفي مواجهة وضع إنساني صعب يعيشه الشعب الصحراوي الذي يتعرض يوميا لقمع ممنهج من طرف الاحتلال المغربي".

ونددت المتحدثة بـ"التواطؤ الدولي الذي يسمح للمحتل المغربي بالاستفادة من الخيرات الطبيعية للصحراء الغربية من خلال سياسة ممنهجة" مشيرة إلى"المحاولات الفرنسية الرامية الى الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقليص المساعدات الإنسانية لفائدة اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف".

وحذرت السيدة حيدر من تبعات هذا القرار الذي سيدفع الشباب الصحراويين --كما قالت-- إلى "التفكير في الهجرة إلى الخارج, وهو ما يؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها".

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج