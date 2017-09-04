والي عنابة للإذاعــة: مخطط استعجالي لـمواجهـة أزمـة انــقطـاع الميــاه الشـــروب

أعلن والي ولاية عنابة محمد سلماني، عن الشروع في مخطط استعجالي استثماري على المدى القصير بهدف مواجهة أزمة المياه الحادة المطروحة مند شهر كامل بالولاية والتي تعود إلى انخفاض منسوب سد الشافية إلى مستوى غير قابل، وكذا توفير المياه الصالحة للشرب عبر كامل بلديات مدينة عنابة.

وكشف محمد سلماني في تصريح للاذاعة الجزائرية عن الخطة التي ستنفذ خلال الأيام القريبة من أجل تزويد عدة بلديات متضررة، من خلال برنامج استعجالي واستثماري على المدى القصير لمواجهة مشكل الماء، إلى جانب إنجاز مشاريع تحسن من مستوى التزود من حقول بوثلجة بالطارف وعددها 32 حقلا يمكنها بعد التهيئة توفير ما يقارب 35 ألف متر مكعب يوميا، والنقطة الثالثة التي ركز عليها الوالي تتعلق بإنجاز ازدواجية قناة ماكسة وحنشات، على مسافة 22 كلم، للقضاء على التسربات التي بلغت نسبة 60 بالمائة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطتي ماكسة وشعيبة، فيما تطرق في النقطة الرابعة لعملية إنجاز تنقيبات جديدة عبر بلديات الولاية لتقوية وتزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب، وقد أكد سلماني على أن هذه المشاريع سترى النور قريبا جدا.

وفي سياق متصل، أشار الوالي إلى إعادة النظر في منظومة توزيع شبكة المياه الصالحة للشرب، وتدعيم بعض النقاط السوداء بالصهاريج، والتي سيتم استقدام منها الكثير من الولايات المجاورة لتغطية العجز المسجل والتخفيف من متاعب العائلات، خاصة القاطنة بالتجمعات السكنية والأحياء المتواجدة بعنابة مركز.

وبالنسبة لمركب الحديد والصلب الحجار، قال الوالي بأنه سيتم تغطية نشاط الورشات وبقية الفروع التابعة له ب400 متر مكعب من المياه المستعملة دون استغلال مياه الشرب، والتي ستوجه لسكان بلدية الحجار وما جاورها دون استغلالها في منظومة عمل آلات المؤسسات.

و للإشارة، سجل سكان ولاية عنابة استياءهم الكبير بسبب انقطاع التزويد بالمياه الشروب لشهر كامل حيث تجندت بلديات ولاية عنابة لتوفير المياه الصالحة للشرب بصفة استثنائية في اليوم الأول من عيد الأضحى وذلك في مبادرة تضامنية تهدف إلى توفير صهاريج المياه لتزويد المواطنين عبر الأحياء والتجمعات السكنية لمدينة عنابة والبلديات الكبرى المحيطة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية