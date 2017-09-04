مساهل يؤكد تقديم طلب لتعيين عبد القادر مسدوة سفيرا جديدا للجزائر بفرنسا

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل،هذا الاثنين، أنه تم تقديم طلب لتعيين السيد عبد القادر مسدوة سفيرا جديدا للجزائر بفرنسا، وهو المنصب الذي بقي شاغرا لعدة أشهر.

وقال مساهل على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان"قدمنا طلبا لتعيين السيد عبد القادر مسدوة سفيرا للجزائر بفرنسا، مذكرا بأنه "من أولويات كل سفير تطبيق السياسة الخارجية للبلاد وكل ما هو استراتيجية مسطرة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار انتشار جديد للدبلوماسية الجزائرية سواء تعلق الأمر بالعلاقات مع بلدان الجوار أو على المستوى الدولي".

كما جدد تأكيده على أن الجزائر "تواصل جهودها لحل الأزمة الليبية"،مذكرا بالزيارة التي قادت المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، مؤخرا إلى الجزائر،حيث كان هناك "تشاور وتبادل للآراء حول ما يبذل من جهود لتطبيق اتفاق 17 ديسمبر الفارط وتلك المبذولة من طرف دول الجوار أو الجزائر من أجل جمع شمل اللبيبين والعمل على حل الأزمة في إطار سياسي توافقي ما بين كل الأطراف المتنازعة في هذا البلد الشقيق".