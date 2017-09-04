بدوي:يدعو إلى "التجند بقوة" لإنجاح الموعد الانتخابي

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي إلى "التجند بقوة" لإنجاح الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم التي اعتبرها "موعدا هاما سيساهم في بناء المؤسسات الدستورية وتكريس الديمقراطية"

وخلال لقاء جمعه الأحد بإطارات المديرية العامة للحريات والشؤون القانونية خصص للانتخابات المحلية البلدية والولائية كلف بدوي لجنة خاصة للنزول على المستوى المحلي مهمتها شرح وإسداء التعليمات والمعلومات اللازمة مع ضبط اللمسات المتبقية المتعلقة بهذا الموعد الانتخابي ليدعو اللجنة وإطارات الوزارة المكلفين بالمتابعة لتحضير وإتمام الملف في غضون الـ 24 ساعة القادمة".

يذكر في هذا الإطار أن بدوي أمر بتنصيب مداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني مع تمديد ساعات العمل كامل أيام الأسبوع حتى الثامنة مساء باستثناء الجمعة وذلك إلى غاية الأحد 24 سبتمبر 2017 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح.

كما استمع الوزير أيضا الى تقرير مفصل حول آخر التحضيرات سواء في الجانب القانوني أو التنظيمي فضلا عن ملخص عن نتائج اللقاءات التي تمخضت عن اجتماعات لجنة قطاع الداخلية المكلفة بمتابعة هذا الملف مع بقية القطاعات المختلفة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وفي هذا الصدد أكد بدوي أن الانتخابات المحلية "تختلف تماما عن الانتخابات التشريعية"، وهو ما يستدعي كما أوضح- "مراعاة المعطيات الخاصة بها وتوفير كل الظروف المناسبة والملائمة لإنجاحها" داعيا بالمناسبة إلى "تعميق النظر والبحث وإيجاد كل السبل لتسهيل الإجراءات للمترشحين والمنتخبين على حد سواء".

وأكد بهذا الخصوص أن "كل ذلك يصب في صميم تعليمات رئيس الجمهورية الذي يتابع لحظة بلحظة مستجدات هذا الملف مع تأكيده على ضرورة توفير كل الوسائل المادية و البشرية لإنجاح هذا الحدث الهام الذي سيساهم في بناء مؤسساتنا الدستورية وتكريس الديمقراطية والعمل على تكريس مبدأ الاتفاق والتوافق بين الجميع لإرضاء كل الأطراف في ظل احترام قوانين الدولة الجزائرية".

المصدر/واج