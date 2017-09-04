الرئيس التركي يتعهد بنقل ملف الروهينجيا إلى أروقة الأمم المتحدة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين بنقل ملف الانتهاكات في حق مسلمي الروهينجيا في ميانمار إلى أروقة الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة المزمع انعقادها في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري حسب وكالة أنباء الاناضول.

وذكرت الوكالة قول الرئيس أوردوغان إن عيدا آخر مضى والعالم الإسلامي بأسره يخوض صراعات داخلية وخارجية في سوريا والعراق وفلسطين وليبيا بينما شهدت ميانمار مجازر كبيرة.

وأضاف سنطرح الوضع في ميانمار على نطاق واسع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الثنائية مع زعماء دول لعالم.

وأكد الرئيس التركي أنه أجرى اتصالات مع نحو 20 زعيماً في العالم بوصفه الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الوضع في ميانمار.

يذكر أن آلاف المسلمين من أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين بميانمار يتعرضون لعمليات عنف على يد الجيش هناك منذ 25 أوت الماضي مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف منهم إلى بنغلاديش.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج