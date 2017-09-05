الجزائر- زامبيا: ألكاراز يؤكد لأن الخضر سيفوزون من أجل رد الاعتبار

صرح مدرب الفريق الوطني لكرة القدم الإسباني لوكاس ألكاراز مساء الاثنين الاثنين بقسنطينة بأن "الخضر سيفوزون من أجل رد الاعتبار" خلال لقاء العودة المزمع يوم غد الثلاثاء أمام زامبيا بملعب الشهيد حملاوي على الساعة الثامنة و30 دقيقة لحساب الجولة الرابعة للمجموعة ب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأفاد ألكاراز خلال ندوة صحفية نشطها بملعب الشهيد حملاوي "سنبذل أقصى جهودنا من أجل الفوز في لقاء الإياب أمام زامبيا وخلال اللقاءين الآخرين المتبقيين حتى وإن كانت فرص تأهلنا منعدمة."

وردا عن سؤال حول التغييرات التي أحدثها في التشكيلة الوطنية خلال لقاء الذهاب أمام زامبيا دافع الناخب الوطني عن خياراته "لقد قررت إقحام اللاعبين الذين لعبوا أكبر عدد من المباريات ولهذا السبب وظفت عيسى ماندي في الجانب الأيمن وأقحمت إلياس حساني في الدفاع المركزي."

وبعد أن ذكر الإسباني لوكاس ألكاراز بأن الهدف بالنسبة له هو تأهيل النخبة الجزائرية لمنافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة وتحقيق نتيجة إيجابية خلالها أوضح بأن اللقاء أمام زامبيا يتعين أن يفسح المجال من أجل التفكير في استراتيجية من أجل "تكوين فريق أفضل خلال الاستحقاقات المقبلة."

من جانبه أوضح المدافع رامي بن سبعيني بأن الفريق يرغب في الفوز "وسيبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الانتصار خلال اللقاءات المتبقية."

ورد بن سبعيني عن سؤال يلقي اللوم على دفاع الخضر في هزيمة لوزاكا بالقول "لا

يتعين تحميل الدفاع مسؤولية الهزيمة على اعتبار أن الفريق كان يدافع ويهاجم في آن واحد."

وتتذيل الجزائر ترتيب مجموعتها برصيد نقطة واحدة فيما تتصدر نيجيريا هذه المجموعة برصيد (10 نقاط + لقاء) متبوعة بزامبيا (4 نقاط) والكاميرون (3 نقاط+ لقاء) .

وتعد المرتبة الأولى الوحيدة المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج