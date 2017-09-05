تسخير 80 ألف شرطي لضمان دخول مدرسي آمن

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 80 ألف شرطي لضمان دخول مدرسي آمن للموسم الدراسي 2017-2018.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها الاثنين أنها "باشرت في تنفيذ مخطط أمني خاص بالدخول المدرسي 2017-2018 من خلال تفعيل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المتمدرسين, وذلك بتسخير 80 ألف شرطي لهذه العملية"،مشيرة الى أنه تم "إعادة تشكيل الوحدات العملياتية في إطار حفظ النظام العام واستغلال التكنولوجيات الحديثة في المراقبة الأمنية كتفعيل حركية فرق الرادار ومضاعفة عملية مراقبة السرعة لردع مخالفي قواعد السياقة في محيط المؤسسات التربوية ومنع التوقف العشوائي والتصدي للمناورات الخطيرة".

وأضاف المصدر نفسه أن "قوات الشرطة ستتواجد بالقرب من المؤسسات التربوية التي سيلتحق بهاالأطفال لأول مرة, حيث ستقدم لهم أدبيات التصرف مع الطريق من خلال تنظيم ورشات للوقاية المرورية على مستوى هذه المؤسسات بالإضافة الى تنظيم سير المرور الذي يشهد اكتظاظا مع كل دخول اجتماعي, مما يستدعي تعزيز الوحدات الميدانية الى جانب تحيين مخططات المرور والنقل في المحيط الحضري".

وتركز المديرية العامة للأمن الوطني على "أهمية التحسيس ضمن هذه الإجراءات والدور الدائم لمصالح الأمن الوطني في حمل راية التوعية للمسائل التي تهم سلامة وأمن المواطن، كما تشرف مع بداية كل سنة دراسية وبالتنسيق مع الجهات الوصية على إلقاء دروس نموذجية حيث تتعلق مواضيع هذه السنة بالسلامة المرورية وسوء استعمال الأنترنيت والمحافظة على البيئة والمحيط".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج