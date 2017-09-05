الطبعة 14 لـ"أندلسيات الجزائر" من 7 إلى 23 سبتمبر

تشارك العديد من الأسماء الكبيرة في موسيقى الأندلسي والحوزي في الطبعة الـ14 لـ"أندلسيات الجزائر" التي تعقد فعالياتها بالجزائر العاصمة من 7 إلى 23 سبتمبر الجاري وفقا للمنظمين.

وستحضر هذه التظاهرة الفنية -التي ستنظم سهراتها بكل من قاعة إبن خلدون والمدرسة الموسيقية عبد الكريم دالي بالقبة - أصوات معروفة بينها زكية قارة تركي وليلى بورصالي و امحمد ياسين بالإضافة إلى حميدو.

كما ستشارك أيضا العديد من الجمعيات الموسيقية القادمة من وسط البلاد على غرار "الجنادية " و"الغرناطية" و"القرطبية" و"مزغنة" و"الجزيرة" وكذلك "جمعية الفنون الجميلة" حيث ستقام الحفلات كل نهاية أسبوع على مدار فترة التظاهرة.

وستحضر أيضا هذه التظاهرة أسماء شابة في موسيقى الحوزي بينها جيهان هواري وهيبة زاهير.

وتعتبر تظاهرة "أندلسيات الجزائر" -التي تنظمها مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر- بمثابة فرصة للجمهور العاصمي للاستمتاع بحفلات ساهرة في الموسيقى الأندلسية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج