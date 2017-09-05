اليمن : عدد حالات الكوليرا يتجاوز 600 ألف

كشفت إحصائيات من منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة اليمنية هذا الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره شهر أفريل الماضي بلغ أكثر من 600 ألف حالة وأن الوباء قتل أزيد من 2000 شخص ، بينما لا تزال بعض المناطق تبلغ عن ارتفاع عدد الحالات الجديدة حسب مصادر إعلامية.

وذكرت المصادر ذاتها نقلا عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية أن معدل انتشار المرض في الشهرين الأخيرين تراجع وانخفض المعدل اليومي لحالات الاشتباه الجديدة إلى نحو ثلاثة آلاف حالة لكن الوباء الأسرع انتشارا على الإطلاق ما زال يشكل تهديدا على الصحة في هذا البلد.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية فور بدء انتشار المرض أن تبلغ حالات الإصابة 300 ألف في أسوأ الأحوال خلال ستة أشهر.

وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاسارفيتشي أن أكثر المناطق المتضررة كمدينة صنعاء ومحافظتي حجة وعمران شهدت انخفاضا في أعداد الحالات الجديدة لكن ظهرت "زيادات مفاجئة وكبيرة" في أعداد حالات الاشتباه المسجلة من 12 حيا في محافظات الحديدة والجوف والمحويت وإب وضمار والبيضاء وعدن.

وقال جاسارفيتشي "تحقق المنظمة حاليا في أسباب هذه الزيادة وسيكون من الأهداف الرئيسية للتحقيق تحديد ما إذا كانت الأرقام دقيقة وما إذا كانت الزيادة في حالات الاشتباه ناتجة بالفعل عن الكوليرا أم عن مرض إسهال آخر مثل فيروس الروتا".

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن الوباء من صنع الإنسان وناتج عن الحرب الأهلية التي تركت 15.7 مليون شخص دون مياه نقية أو نظام صرف صحي.

المصدر/وكالة الأنباء الجزائرية