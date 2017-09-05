حوادث المرور: وفاة 54 شخصا واصابة 1659 آخرين خلال اسبوع

لقي 54 شخصا حتفهم وأصيب 1659 آخرون في 1297 حادث المرور عبر مختلف ولايات الوطن وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 الى 02 من الشهر الجاري، حسب ما افادت به هذا الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة تبسة بوفاة 07 أشخاص و جرح 25 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية على إثـر 23 حادث مرور.

كما تمكنت وحدات الحماية المدنية من اخماد 1957 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة وذلك خلال 2576 تدخل لها.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية