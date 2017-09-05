افتتاح معرض الكتاب المدرسي بالعاصمة بمشاركة 38 عارضا

أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رفقة وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هذا الثلاثاء على افتتاح معرض الكتاب المدرسي ببهو رياض الفتح بالعاصمة.

وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الصالون طمأنت وزيرة التربية الوطنية الأولياء بخصوص توفر الكتاب المدرسي عبر كامل مراكز التوزيع التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وكذا بالمكتبات الخاصة المعتمدة لبيع الكتاب المدرسي والبالغ عددها 800 مكتبة.

وأوضحت أن الكتب الجديدة الخاصة بالطورين الابتدائي و المتوسط (الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط) ستكون متوفرة بكل المؤسسات التربوية في غضون يومين من الدخول المدرسي أو في الـ10 من الشهر الجاري كأقصى تقدير".

وأبرزت في هذا الصدد أنه تم طبع 65 مليون نسخة من الكتب المدرسية هذه السنة من بينها 40 مليون كتاب جديد .

وبخصوص الأدوات المدرسية أشارت الوزيرة إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أخذ على عاتقه التنسيق مع بعض المؤسسات المختصة في المجال من خلال "تقديم الإمكانيات لشراء الأدوات المدرسية بأسعار منخفضة" داعية الأولياء الى "اختيار النوعية في الأدوات المدرسية".

من جانبه نوه وزير الثقافة بنوعية الكتاب المدرسي معتبرا أن الناشرين المعتمدين "استفادوا من الملاحظات التي قدمت لهم في السابق سواء من الجهات الرسمية أو من أولياء التلاميذ".

كما دعا المتعاملين الجزائريين الى الاستثمار في مجال صناعة الأدوات المدرسية بغية تخفيض تكلفة الاستيراد

ويشهد هذا المعرض الذي ينظمه الديوان الوطني للمطبوعات الى غاية 12 سبتمبر الجاري مشاركة 38 عارضا،إذ سيتيح الفرصة لأولياء التلاميذ لاقتناء الكتب والأدوات المدرسية لأبنائهم تحسبا للدخول المدرسي 2017-2018 المقرر غدا الأربعاء.

وتتميز هذه الطبعة بمضاعفة عدد العارضين، بالاضافة الى تنظيم ورشات ثقافية في الفن والمسرح والإبداع واللغات.