عبد القادر بوعزقي :عدد حالات التعفن لم يتجاوز 500 من أصل 4 ملايين أضحية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عدد حالات تعفن لحوم أضاحي العيد لهذا العام لم يتجاوز 500 حالة على المستوى الوطني من أصل 4 ملايين أضحية تم نحرها مؤكدا أن التحاليل على مستوى المصالح البيطرية لازالت جارية في جميع الولايات التي سجلت فيها هذه الحالات.

و أضاف الوزير في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الموارد المائية،حسين نسيب في أعقاب لقاء نظم حول تطوير الفلاحة المسقية أنه "من أصل حوالي 4 ملايين أضحية تم نحرها خلال عيد الاضحى لهذا العام تم التبليغ عن تعفن و ميول لحوم الأضاحي نحو اللون الأخضر لما يقارب 500 أضحية ما يعني انها حالات معزولة و عددها قليل جدا مقارنة بالعدد الإجمالي لأضاحي العيد التي تم نحرها "

و أكد بوعزقي أن التحاليل على مستوى المصالح البيطرية لازالت جارية في جميع الولايات التي سجلت فيها هذه الحالات بهدف "الحصول على معلومات أكثر و تحديد الأسباب الرئيسية التي تسببت في فساد هذه اللحوم" مشددا على أنه لم يتم تسجيل أي حالات من هذا النوع على مدار السنة و أن كل ما تم التبليغ عنه تم تسجيله غداة عيد الاضحى المبارك.

و على ضوء المعطيات الأولية المرتبطة بهذه الحالات قال الوزير إن "ظروف الذبح و التبريد و استعمال وسائل الذبح المطابقة كانت محترمة على مدار السنة" في حين أن "ظروف النحر خلال عيد الاضحى تختلف ما يمكنه أن يتسبب في بروز هذه الحالات".

كما نوه الوزير من جهة أخرى بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها مختلف مصالح المراقبة البيطرية على المستوى الوطني خصوصا و أنها كانت مجندة مسبقا ،أي قبل شهر من حلول عيد الأضحى لمراقبة كل الماشية التي بيعت على مستوى الأسواق و كذا يوم العيد للتحقق من جودة اللحوم من خلال دوريات نظمت على مستوى الأحياء.

للتذكير لاحظ بعض المواطنين في عدد من الولايات أن بعض أجزاء الأضحية قد مالت الى اللون الأخضر حيث سارعوا الى التبليغ عنها لمصالح المراقبة البيطرية ، فيما باشرت هذه الاخيرة على الفور التحاليل اللازمة