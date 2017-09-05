حج 2017: أول رحلة عودة الى الجزائر غدا الاربعاء

يعود غدا الأربعاء أول فوج لحجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن ضمن رحلة من جدة الى وهران تنقل 235 حاجا جزائريا وذلك بعد اداء مناسك الحج لتتبعها رحلات أخرى في الأيام المقبلة.

و تم هذا الثلاثاء عقد اجتماع تقييمي ضم رؤساء المكاتب لمختلف فروع البعثة الجزائرية للحج تم خلاله عرض نتائج مراحل أداء مناسك الحج وكذا الاطلاع على برامج الترحيل.

وأوضح بوذراع زهير رئيس مكتب شؤون الحجاج بمكة المكرمة الذي ترأس الاجتماع أن أول رحلة ستغادر مطار جدة باتجاه وهران ستكون غدا الاربعاء حيث تم إعداد خطة محكمة لنقل الحجاج الجزائريين وضبط رزنامة الرحلات التي ستتوالى خلال الايام القادمة.

من جانب اخر اكد السيد بوذراع على هامش الاجتماع تسجيل 20 حالة وفاة طبيعية بين صفوف الحجاج الجزائريين فيما لايزال نحو 15 آخرين في المستشفيات وحالتهم مستقرة على حد قوله مشيرا الى تسجيل حالة تيهان لحاج جزائري لم يتم العثور عليه لحد اليوم.

المصدر/وكالة الأنباء الجزائرية