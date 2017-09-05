وكالات أممية تطالب بتقديم مساعدات طارئة لمسلمي الروهينغا الفارين من العنف بميانمار

طالبت العديد من الوكالات الأممية بتقديم مساعدات إغاثة طارئة لاكثر من 123 الف من مسلمي الروهينغا الفارين من ولاية راخين في ميانمار الى بنجلاديش المجاورة على مدار 11 يوما الماضية.

وقال المتحدث باسم وكالة الهجرة التابعة للامم المتحدة ليونارد دويل اليوم الثلاثاء أن وكالة الهجرة الدولية والوكالات الشريكة العاملة بالمنطقة المتاخمة لميانمار حددت فجوة تمويلية فورية بقيمة 18 مليون دولار امريكى خلال الشهور الثلاث المقبلة للسماح بزيادة خدمات لانقاذ حياة الوافدين الجدد.

وأوضح أن وكالة اللاجئين قلقة بشدة ازاء استمرار النزاع في ميانمار ومن تقارير تفيد بوفاة مدنيين اثناء محاولتهم الوصول لاماكن آمنة.

من جانبها قالت المتحدثة باسم الوكالة دنيا اسلام خان في مؤتمر صحفي ان حالة من وصلوا لبنجلاديش سيئة"ي مشيرة إلى أن معظمهم سار لايام من قراهم مختبئين بالغابات وعبروا الجبال والانهار ومعهم ما تمكنوا من حمله من منازلهم.

وكان نحو 123 ألف لاجئ من مسلمي الروهينغا قد وصلوا من ميانمار إلى بنغلاديش خلال الأيام الأحد عشر الأخيرة فقط, فارين من أعمال العنف و الإضطهاد التي تستهدفهم في قراهم بولاية راخين بميانمار.

المصدر: الاذاعة الجزائرية.واج