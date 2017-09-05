الأمم المتحدة تؤكد على حل النزاع في الصحراء الغربية و ضمان حق الصحراويين في تقرير المصير

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ضرورة إنهاء النزاع في الصحراء الغربية معربا عن التزامه بإطلاق عملية التفاوض بين طرفي النزاع (البوليساريو و المغرب) بدينامكية جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي يكفل لشعب الصحراء الغربية المحتلة حق تقرير مصيره.

وأكد غوتيريش في تقريره المتعلق بقضية الصحراء الغربية المقدم خلال الدورة الثانية و السبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إنهاء النزاع في الصحراء الغربية في أقرب وقت ممكن لتمكين المنطقة من مواجهة التهديدات الامنية والتحديات الإقتصادية و المعاناة الإنسانية بطريقة منسقة و إنسانية.

كما أكد السيد غوتيريش عزمه إعادة إطلاق عملية التفاوض بدينامكية جديدة و روح جديدة و ذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع ( جبهة البوليساريو و المغرب) بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و مقاصده.

وأضاف ذات التقرير أنه رغم إنجازات مبعوثين شخصيين متتاليين إلى الصحراء الغربية في توفير الإطار اللازم لإيجاد الحل لهذه الأزمة إلا أنه لم يتم الإنخراط في بحث تعاوني عن الحل.

واستعرض الأمين العام الأممي في تقريره مختلف التطورات التي شهدتها الصحراء الغربية خلال الفترة التي يشملها التقريري بما في ذلك العراقيل التي واجهتها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و الإنتهاكات التي قام بها الإحتلال المغربي في منطقة الكركرات و التي كان لها تداعيات خطيرة على المنطقة.

كما اوضح التقرير استعداد جبهة البوليساريو الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي لايجاد حل سلمي و عادل للنزاع و استعدادها لاستئناف المفاوضات.

يشار إلى أن تقرير الأمين العام الأممي يغطى الفترة من 1 يوليو 2016 إلى جوان2017 و ذلك عملا بقرار الجمعية العامة 71-106 المؤرخ في 27 ديسمبر 2016 و هو يلخص آخر تقرير قدمه الأمين العام الأممي إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية المحتلة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ واج