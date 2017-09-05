تصفيات كاس العالم 2018 انهزام الجزائر أمام زامبيا 0-1

انهزم المنتخب الجزائري أمام نظيره الزامبي بنتيجة 0-1 (الشوط الاول: 0-0) سهرة الثلاثاء بملعب الشهيد محمد حملاوي بقسنطينة لحساب الجولة الرابعة ضمن المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018).

الهدف الوحيد في المباراة لفائدة الزامبيين كان من توقيع باتسون داكا في الدقيقة 67.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة تعادل الكاميرون و نيجيريا بنتيجة 1-1 امس الاثنين بياوندي.

وبعد الجولة الرابعة تتصدر نيجيريا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط تليها زامبيا (7 نقاط) ثم الكاميرون (3 نقاط) فيما تتواجد الجزائر في المركز الاخير بنقطة واحدة.

ولحساب الجولة الخامسة المقررة يوم 2 اكتوبر يواجه المنتخب الجزائري منافسه الكاميروني بياوندي فيما تستقبل نيجيريا الفريق الزامبي.

وضعية المجموعة الثانية :

الجزائر - زامبيا 0 - 1

الكاميرون - نيجيريا 1 - 1

الترتيب نقاط ل ف ت خ له عليه الفارق

1 . نيجيريا 10 4 3 1 0 10 3 +7

2. زامبيا 7 4 2 1 1 6 4 +2

3. الكاميرون 3 3 0 3 1 3 7 -4

4. الجزائر 1 4 0 1 3 3 8 -5

مباريات لعبت:

زامبيا - نيجيريا 1-2

الجزائر - الكاميرون 1-1

نيجيريا - الجزائر 3-1

الكاميرون - زامبيا 1-1

نيجيريا - الكاميرون 4-0

زامبيا - الجزائر 3-1

مباريات متبقية:

2 أكتوبر:

الكاميرون .. الجزائر

نيجيريا.. زامبيا

6 نوفمبر:

زامبيا .. الكاميرون

الجزائر - نيجيريا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج