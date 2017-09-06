قيطــوني : الــدولـة عــازمة على التكفـــل بالحـاجيــات الطاقويــة للمواطنيــن

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الثلاثاء، بعين الدفلى،عزم الدولة على التكفل بالحاجيات الطاقوية للمواطنين في حدود أفق 2030 حرصا منها على تحسين ظروفهم المعيشية.

و أوضح الوزير على هامش تدشين مركز لتحويل الكهرباء ذات التوتر العالي 60/30 كيلو فولط بالعطاف، (30 كلم غرب مقر الولاية) في إطار زيارة العمل التي قام بها للولاية، أن التكفل بهذه الحاجيات الضرورية يتطلب إعداد توقعات استهلاك تأخذ بعين الاعتبار العامل الديمغرافي و في نفس الوقت العامل المرتبط بالتوسع العمراني.

وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة بهدف التكفل بالحاجيات الطاقوية للمواطن ترجمت بتراجع عدد الانقطاعات في التيار الكهربائي خلال فترة الذروة خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بالسنوات الماضية رغم الحرائق التي أتت على عدد من الغابات.

كما أكد الوزير، أن البعض يزعم أن عدد الانقطاعات في التيار الكهربائي ارتفعت خلال فترات الذروة في الاستهلاك هذه السنة، لكن الواقع مغاير تماما، مبرزا انه مقارنة ببلد مثل اسبانيا على سبيل المثال التي حرمت بعض مناطقه من هذا المصدر الطاقوي خلال اكثر من 15 يوما فان الوضع في الجزائر لم يتجاوز المقاييس المطلوبة.

و أضاف، أن انجاز 5 محطات لتوليد الكهرباء عبر التراب الوطني يبرز أيضا الجهود التي ترجمتها الدولة في هذا الميدان، داعيا إلى استعمال مختلف المصادر الطاقوية استعمالا عقلانيا و تفادي كل أشكال التبذير.

و اعتبر في هذا الإطار أن الأسعار المطبقة تشجع المواطنين على الإفراط في الاستهلاك، مشيرا إلى تفكير يرمي إلى مراجعة الأسعار لدى المستهلكين الكبار.

و بشأن المركز المحول ذات التوتر 60/30 كيلوفولط الذي تم تدشينه، أعرب قيطوني، عن فخره لكون هذه المنشأة أنجزت من طرف كفاءات وطنية، مؤكدا أن تشغيلها سيعزز تامين التموين بالطاقة الكهربائية (زبائن في القطاع ين الفلاحي و الصناعي و الأسر) لعدد من البلديات المجاورة للعطاف التابعة بعضها لولاية الشلف.

و أكد، انه بما أن ولاية عين الدفلى ولاية فلاحية، فان انجاز هذه المنشأة سيسمح دون شك للمستثمرين بالتوجه إلى القطاع الصناعي الغذائي و التبريد و ببعث مشاريعهم.

و قد سمحت زيارة قيطوني، بتدشين و تشغيل مشاريع ربط بالغاز الطبيعي خصت أكثر من 2400 أسرة من خمس بلديات بالولاية، هي زدين (724 اسرة) و عين الدفلى (200 أسرة) و عين سلطان (772 أسرة) و عين طورقي (234 أسرة) و الحسينية (478 أسرة)

و خلال مداخلته أوضح، الوزير انه بفضل هذه الانجازات انتقلت نسبة الربط من 54 إلى 81 بالمائة، مبرزا أن عملية ربط واحدة تكلف الدولة 75.000 دينار لكل مواطن.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية