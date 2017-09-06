عطال يصاب بكسر على مستوى العظم الوجني و يجري عملية جراحية هذا الاربعاء

تعرض المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال لكسر على مستوى العظم الوجني استدعت تعويضه في الشوط الثاني من مباراة بين الجزائروزامبيا (0-1) سهرة الثلاثاء بقسنطينة لحساب الجولة الرابعة (المجموعة الثانية) من تصفيت كاس العالم 2018 و سيجري عملية جراحية الاربعاء بالجزائر، حسب ما اعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) بموقعها الرسمي.

وغادر اللاعب المعار من بارادو الى كورتري البلجيكي ارضية الميدان بعد 50 دقيقة من اللعب عقب اصطدامه بمهاجم زامبي ليتم نقله مباشرة الى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

من جهته, اصيب الحارس رايس وهاب مبولحي المحترف بملعب رين الفرنسي على مستوى الكاحل ليتم تعويضه في الدقيقة 24 بزميله عبد القادر صالحي. هذه الاصابة قديمة عاودت مبولحي بسبب سقوط سيء, اوضح ذات المصدر.

و اقصي المنتخب الجزائري رسميا من التأهل لمونديال روسيا 2018, بحصده نقطة وحيدة في المجموعة الثانية التي تتصدرها نيجيريا بمجموع 10 نقاط.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج