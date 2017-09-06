ميــهــوبي يشيد بـ "حكايات قريتي" لكريم طرايدية المتوج مؤخرا بفرنسا

أشاد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، الأربعاء، بالفيلم الروائي الطويل "حكايات قريتي" لكريم طرايدية المتوج مؤخرا بالجائزة الكبرى للدورة الرابعة لمهرجان السينماءات الإفريقية "أفريكلاب" بتولوز بفرنسا وفقا لبيان لوزارة الثقافة.

وحيا ميهوبي بهذه المناسبة "إبداعات ومجهودات" كريم طرايدية واصفا إياه بـ"الفنان المواظب والمبدع" ،مثمنا "قدراته" السينمائية التي نال من خلالها عددا من التتويجات كما قال.

وذكر وزير الثقافة بهذه المناسبة ببعض التتويجات التي حضي بها طرايدية على غرار نيله لجائزة التحكيم للدورة الثالثة لمهرجان السعيدية السينمائي "سينما بلا حدود" بالمغرب التي أقيمت فعالياتها شهر أغسطس الماضي وفيلمه الروائي الطويل الأول "العروس البولندية"المتوج بدوره بجائزتي "عجل ذهبي" لأحسن مخرج وأحسن ممثلة من مهرجان أوترخت السينمائي بهولندا.

ويتطرق "حكايات قريتي" -المنتج في 2015- لموضوع الهوية من خلال قصة طفل إبان الثورة التحريرية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج